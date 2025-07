Inscrições para o Prouni se encerram nesta sexta; veja passo a passo Programa oferece 211 mil bolsas em mais de 370 cursos de 887 instituições privadas Educação|Do R7, em Brasília 04/07/2025 - 08h18 (Atualizado em 04/07/2025 - 08h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resultado da primeira chamada será disponibilizado no dia 7 de julho Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para a edição do segundo semestre do Prouni (Programa Universidade para Todos), do MEC (Ministério da Educação), se encerram nesta sexta-feira (4). No total, são ofertadas mais de 211 mil bolsas distribuídas em 370 cursos de 887 instituições de ensino superior privadas.

O cadastro é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa disponibiliza dois tipos de bolsa:

Integral (100%) : o estudante é isento do pagamento da mensalidade;

: o estudante é isento do pagamento da mensalidade; Parcial (50%): cobre metade do valor do curso em instituições privadas.

🖥️ Veja o passo a passo para se inscrever

Acesse o Portal: entre no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e faça login com sua conta Gov.br;

Inscrições são feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior Reprodução/MEC - 1/7/2025

Preencha os dados: informe seus dados pessoais, perfil socioeconômico e a composição familiar;

Candidato deve informar seus dados, perfil socioeconômico e grupo familiar Reprodução/MEC - 1/7/2025

Escolha os cursos: selecione a primeira e a segunda opção desejadas. É possível filtrar por curso, instituição e município;

Candidato deve escolher a primeira e a segunda opção de curso desejado Reprodução/MEC - 1/7/2025

Finalize a inscrição: acesse a “Ficha de Inscrição”, revise todas as informações e conclua o processo.

Candidato deve confirmar as informações antes de concluir a inscrição Reprodução/MEC - 1/7/2025

📅 Cronograma

Resultado da 1ª chamada: 7 de julho

7 de julho Prazo para entrega da documentação nas instituições: até 18 de julho

Resultado da 2ª chamada: 28 de julho

28 de julho Prazo para comprovação de informações: até 11 de agosto

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

🪪 Documentos exigidos

Os candidatos pré-selecionados devem comparecer à instituição para apresentar os documentos comprobatórios dentro do prazo estipulado.

A lista inclui:

Documento de identificação do candidato e dos integrantes da família;

Comprovante de residência;

Certificado de conclusão do ensino médio;

Comprovantes de renda;

Declaração que comprove atuação como professor da educação básica (quando aplicável);

Documentos de separação, divórcio ou óbito dos pais (se for o caso);

Laudo médico ou documento oficial que comprove deficiência (quando necessário).

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp