Antes de votar projeto, Câmara faz audiência para discutir fraudes no INSS Comissão-geral convidou ministro da Previdência, diretor da PF e representante do TCU Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 )

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, foi chamado à Câmara para tratar de descontos no INSS Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 10/06/2025

A Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (2), uma comissão-geral para debater as fraudes envolvendo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O encontro foi solicitado pelo deputado Danilo Forte (União-CE), relator de um projeto que proíbe descontos indevidos no pagamento de aposentados e pensionistas, faz.

O deputado convidou o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e um representante do TCU (Tribunal de Contas da União) para a audiência. Até a publicação desta reportagem, o encontro não constava na agenda oficial das autoridades.

Conforme revelado pelo R7, mais de 30 propostas relacionadas ao INSS foram protocoladas recentemente no Congresso. Entre as principais está a que propõe o fim dos descontos automáticos em benefícios previdenciários.

Essa iniciativa busca garantir que a adesão de aposentados e pensionistas a entidades associativas ocorra de forma voluntária, por meio de pagamento via boleto bancário ou transferência Pix, vedando qualquer cobrança automática em folha.

Outras sugestões em análise tratam dos mecanismos de ressarcimento em casos de cobrança indevida. As medidas estão sendo reunidas em um texto que será elaborado pelo deputado Danilo Forte (União-CE).

A expectativa, segundo apuração do R7, é que a proposta seja apreciada pelo plenário da Câmara na próxima semana.

