Enem 2024: abstenção no segundo dia foi de 30,6%, menor taxa desde 2022 No domingo passado, quando foram feitas as provas de ciências humanas, linguagens e redação, a taxa de abstenção ficou em 26,6% Educação|Thays Martins, do R7, em Brasília 10/11/2024 - 20h31 (Atualizado em 10/11/2024 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segunda prova do Enem terá 90 questões Marcelo Camargo/Agência Brasil

O segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, que ocorreu neste domingo (10), teve abstenção de 30,6% dos inscritos. O número é o menor desde 2022, quando a taxa foi de 32,1%. Em 2023, foram 32% de faltosos.

No domingo passado, quando foram feitas as provas de ciências humanas, linguagens e redação, a taxa de abstenção ficou em 26,6%, também a menor taxa dos últimos três anos.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a diminuição no número de faltosos foi um reflexo do programa pé-de-meia. Os estudantes que compareceram aos dois dias de prova terão direito a uma parcela extra do benefício, no valor de R$ 200. O programa é um incentivo financeiro para estudantes do ensino médio de escolas públicas beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais)

Segundo o ministro, a expectativa é de uma taxa de abstenção ainda menor entre os estudantes do terceiro ano. Ele disse que esse dado deve ser divulgado nos próximos dias.

‌



Estudantes eliminados

Ao todo, 1.925 estudantes foram eliminados no segundo dia de prova, neste domingo (10). O número é menor do que o do primeiro dia, quando 4.999 candidatos foram eliminados.

Os principais motivos para a eliminação foram uso de dispositivos elétricos e deixar os locais de prova antes do horário permitido. Além disso, foram registradas 1.037 ocorrências em locais de prova, tais como falta de água e energia.

‌



Segundo Santana, nenhum local de prova precisou ter o exame cancelado. O ministro disse que a avaliação ocorreu sem “ocorrências graves".

Para os estudantes que não conseguiram fazer a prova por motivos logísticos ou por doenças infectocontagiosas, é possível solicitar a reaplicação do exame. O prazo para o pedido é entre segunda-feira (11) e sexta-feira (15). É preciso apresentar documentos que comprovem a justificativa para ter faltado. A prova será reaplicada em 10 e 11 de dezembro.