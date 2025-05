Enem 2025: confira tudo o que você precisa saber para fazer a inscrição Governo deve liberar mais informações no edital deste ano, que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 08h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h10 ) twitter

Esdutantes vão fazer as provas nos dias 9 e 16 de novembro Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 começam na próxima segunda-feira (26), e podem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante, disponível no portal do Inep. O governo deve liberar mais informações no edital deste ano, que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (23).

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes e é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

🖥️Como se inscrever no Enem 2025?

Acesse a Página do Participante no site do Inep.

no site do Inep. Clique no botão “Inscrição” e responda à pergunta de segurança que vai aparecer.

e responda à pergunta de segurança que vai aparecer. Depois, preencha seus dados pessoais, como CPF e data de nascimento . Eles precisam estar exatamente como estão cadastrados na Receita Federal.

. Eles precisam estar exatamente como estão cadastrados na Receita Federal. Clique em “Iniciar a inscrição” .

. Na próxima tela, você vai informar dados como cor/raça, estado civil e nacionalidade . Essas informações são obrigatórias.

. Essas informações são obrigatórias. Se você precisa de algum recurso de acessibilidade, é nesse momento que deve informar. Também será necessário enviar documentos que comprovem a necessidade.

Depois, escolha se quer fazer a prova de inglês ou espanhol como língua estrangeira.

como língua estrangeira. Em seguida, o participante deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição.

💡 Novidades

Em publicação nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o edital deste ano será publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira (23). Entre as informações, estão o valor da taxa da inscrição e os meios de pagamento.

“Neste ano, o Enem tem novidades. Concluintes das escolas públicas terão a pré-inscrição feita para estimar a participação e facilitar a vida dos nossos estudantes”, afirmou o ministro.

📅Calendário

Período de inscrições - 26 de maio a 6 de junho;

- 26 de maio a 6 de junho; Provas - 9 e 16 de novembro.

📝 Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o

