Enem 2025: mudanças no Sisu devem promover acirramento na disputa por vagas, diz especialista Erik Anderson explica que, pela primeira vez, serão aceitas as notas das três últimas edições da prova

Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 já podem consultar o resultado das provas que foi divulgado nesta sexta-feira (16). As notas estão disponíveis na Página do Estudante no site do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais). Com o resultado, os participantes poderão se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para concorrer a uma vaga nas universidades públicas. As inscrições começam na segunda-feira (19).

O professor especialista em legislação educacional e inspeção escolar Erik Anderson fala sobre o assunto em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (16). Ele disse que esse ano o país atingiu o maior Sisu da história, com mais de 274 mil vagas que estão disponíveis em mais de 130 instituições de ensino superior públicas cadastradas.

“Além disso, nós temos o fato de, pela primeira vez, o Sisu vai aceitar a nota das três últimas edições do Enem. Então no Sisu 2026, poderão participar todos aqueles que têm nota no Enem 2023, no Enem 2024 e no Enem 2025”, revela o especialista, que pontua uma consequência desse processo para os estudantes.

“Isso significa que nós temos uma tendência de acirramento aí na disputa por vaga na universidade, apesar da ampliação do número de vagas em relação ao ano anterior, que foram 261 mil vagas. E nós tivemos aí uma ampliação para 274 mil, em torno de 13 mil vagas a mais, mas nós temos essa possibilidade de uma concorrência maior, porque estudantes de edições anteriores também poderão concorrer”, explica.

Ele ainda aconselha atenção à lista de espera: “É preciso ficar muito atento, principalmente quem ficou muito perto ali da nota de corte, porque tem a lista de espera. Muitas vezes quem garante a vaga no SISU não apresenta a documentação e é desclassificado daquela vaga. E aí aquela vaga vai ser preenchida por quem está ali numa lista de espera”.

