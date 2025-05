Provas, inscrição e notas: confira tudo o que você precisa saber sobre o Enem 2025 Exame será aplicado em duas etapas e continua sendo a principal forma de acesso ao ensino superior público no Brasil Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 18h45 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edital de 2025 já foi publicado Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Ministério da Educação publicou o edital do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), avaliação responsável por medir o desempenho escolar dos estudantes e considerada a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

Para auxiliar na preparação, o R7 elaborou um guia completo com todas as informações essenciais sobre o exame.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Período de inscrições

As inscrições permanecem abertas até 6 de junho e devem ser realizadas pela Página do Participante, no portal do Inep.

A taxa é de R$ 85. Alguns grupos têm direito à isenção, entre eles:

‌



Estudantes da rede pública matriculados na última série do ensino médio em 2025, conforme registro no Censo Escolar;

Concluintes do ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais em instituições privadas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277);

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, desde que inscritas no CadÚnico e com NIS válido e único;

Candidatos com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 4.554).

Inscrição pré-preenchida

Alunos que estiverem concluindo o ensino médio em 2025 receberão a inscrição previamente preenchida. Basta acessar o sistema para confirmar os dados e selecionar a língua estrangeira da prova.

Acesse o edital do Enem aqui.

‌



Provas

A aplicação do exame ocorrerá em dois domingos.

Primeira etapa (9 de novembro) – Duração: 5h30. Áreas avaliadas:

– Duração: 5h30. Áreas avaliadas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e TICs);



Ciências Humanas e suas Tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia);



Redação.

Segunda etapa (16 de novembro) – Duração: 5h. Áreas cobradas:

– Duração: 5h. Áreas cobradas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (biologia, química e física);



Matemática e suas Tecnologias.

Exceção no Pará

Devido à realização da COP30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), marcada entre 10 e 21 de novembro em Belém, os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba terão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

‌



Peso da prova

A nota é calculada com base na TRI (Teoria de Resposta ao Item), que valoriza a coerência dos acertos, em vez da quantidade. O modelo adota três critérios principais:

Discriminação – Capacidade da questão em distinguir participantes com domínio do conteúdo daqueles sem familiaridade;

– Capacidade da questão em distinguir participantes com domínio do conteúdo daqueles sem familiaridade; Dificuldade – Grau de complexidade de cada item;

– Grau de complexidade de cada item; Acerto casual – Probabilidade de acerto por tentativa aleatória (chute).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quais programas aceitam a nota do Enem

Após a divulgação dos resultados, a nota pode ser usada nos seguintes programas:

Sisu (Sistema de Seleção Unificada) – Oferece vagas em universidades públicas, sem necessidade de vestibular adicional;

– Oferece vagas em universidades públicas, sem necessidade de vestibular adicional; Prouni (Programa Universidade para Todos) – Concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior;

– Concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior; Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) – Permite o financiamento de cursos pagos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Certificado de ensino médio

A edição deste ano também possibilita o uso do Enem como forma de certificação para maiores de 18 anos, desde que essa finalidade seja indicada no ato da inscrição.

Mesmo com o retorno dessa alternativa, o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) continuará sendo oferecido.

Cronograma Enem 2025

Inscrições : 26 de maio a 6 de junho

: 26 de maio a 6 de junho Prazo para pagamento da taxa : até 11 de junho

: até 11 de junho Aplicação das provas : 9 e 16 de novembro

: 9 e 16 de novembro Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp