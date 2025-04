Enem: concluintes do ensino médio técnico têm direito à gratuidade Solicitação deve ser feita pelos estudantes até 25 de abril; resultados dos pedidos serão divulgados em 12 de maio Educação|Do R7, em Brasília 18/04/2025 - 11h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 11h05 ) twitter

Aluno deve solicitar isenção da taxa de inscrição até 25 de abril José Cruz/Agência Brasil

Estudantes dos institutos federais, Cefets (Centros Federais de Educação Tecnológica), do Colégio Pedro II e de escolas técnicas vinculadas a universidades que vão concluir o ensino médio em 2025 poderão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) sem pagar a taxa de inscrição. Para isso, é necessário solicitar a isenção até 25 de abril, por meio da Página do Participante.

O resultado dos pedidos será divulgado em 12 de maio, segundo o Ministério da Educação e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A gratuidade no Enem é prevista para os seguintes perfis de participantes:

Matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2025), em escola pública;

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC, também se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição.

Prazos

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

14 a 25 de abril Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio

12 de maio Período de recursos: 12 a 16 de maio

12 a 16 de maio Resultado dos recursos: 22 de maio

Somente após a conclusão dessa etapa será aberto o período oficial de inscrições no Enem 2025, com edital específico e novas datas a serem divulgadas pelo Ministério da Educação.

Entenda o Enem

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho dos estudantes ao final do ensino médio. Participantes que ainda não concluíram essa etapa podem fazer o exame como “treineiros”, apenas para autoavaliação.

As notas do Enem podem ser usadas em programas como o Sisu, ProUni e Fies, além de serem aceitas por universidades em Portugal conveniadas com o Inep. Também há aplicação específica para pessoas privadas de liberdade ou em medidas socioeducativas, em datas diferentes da prova regular.

Justificativa de ausência

Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. O prazo para realizar esse procedimento também se encerra em 25 de abril.

Inscrição

Segundo o governo, mesmo com a isenção confirmada, o estudante precisará fazer a sua inscrição, em período ainda a ser divulgado.

