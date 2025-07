Fies: veja como acessar resultado divulgado nesta terça Candidatos podem consultar lista de aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior Educação|Do R7, em Brasília 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h54 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Resultado do Fies será divulgado na terça-feira, 29 de julho de 2025.

Estudantes poderão acessar o resultado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Prazo para comprovação de informações nas universidades vai de 30 de julho a 1º de agosto.

Candidatos que não forem aprovados poderão ficar na lista de espera entre 5 de agosto e 19 de setembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

De quarta (30) a quinta, (1º/8), estudantes terão de comprovar informações em universidades Marcello Casal Jr/ Agência BrasiL - Arquivo

O resultado do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para o segundo semestre de 2025 foi divulgado nesta terça-feira (29), segundo o edital do Ministério da Educação.

Os estudantes poderão conferir se foram pré-selecionados por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Como ver o resultado do Fies 2025?

Os candidatos podem conferir o resultado do Fies 2025 de forma online. O processo funciona assim:

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Faça login com os dados da conta gov.br. Verifique se seu nome aparece entre os pré-selecionados.

Com o resultado, o estudante terá que comprovar as informações em universidades para garantir a vaga no programa. O prazo para realizar o procedimento ocorre entre quarta (30) e 1° de agosto.

‌



Quem não conseguir passar nesta fase ainda terá a chance de ficar na lista de espera. A convocação desta etapa ocorre de 5 de agosto a 19 de setembro.

