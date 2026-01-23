‘Fuvest’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (23) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Fuvest divulgou na manhã desta sexta (23) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2026 jacoblund

“Fuvest” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (23). A instituição divulgou na manhã desta sexta (23) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2026 para ingresso na Universidade de São Paulo (USP).

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 10h desta sexta (23). Confira:

Resultados da primeira chamada do vestibular 2026 gerou o interesse por pesquisas no Google Trends. Reprodução/Google Trends

Oferecimento: Google Trends.