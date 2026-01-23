Logo R7.com
‘Fuvest’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (23)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Educação|R7 Conteúdo e Marca

Fuvest divulgou na manhã desta sexta (23) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2026 jacoblund

“Fuvest” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (23). A instituição divulgou na manhã desta sexta (23) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2026 para ingresso na Universidade de São Paulo (USP).

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 10h desta sexta (23). Confira:

Resultados da primeira chamada do vestibular 2026 gerou o interesse por pesquisas no Google Trends. Reprodução/Google Trends

