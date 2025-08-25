Goiás expande Escolas do Futuro e integra tecnologia e inovação às redes municipais Além dos alunos, o projeto agora também forma professores para levar metodologias pedagógicas inovadoras à sala de aula Educação|Renato FontesOpens in new window 25/08/2025 - 11h05 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h05 ) twitter

EFGs oferecem cursos gratuitos que aproximam os jovens do mercado da tecnologia divulgação/Governo de Goiás

O Governo de Goiás iniciou nova fase de expansão das EFGs (Escolas do Futuro). Por meio de parcerias com prefeituras, estudantes e professores das redes municipais terão acesso a estruturas de alta tecnologia e a programas voltados para inovação e empreendedorismo.

Com mais de 12 mil m² de área construída e investimento de R$ 20 milhões em cada unidade, as EFGs oferecem cursos gratuitos que aproximam os jovens do mercado da tecnologia. A novidade é que, além dos alunos, os professores também passam a ser capacitados para aplicar metodologias pedagógicas inovadoras em sala de aula.

Escolas do Futuro Goiás divulgação/Governo de Goiás

A primeira parceria foi firmada com a prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) para oferecer cursos e oficinas voltados à tecnologia, inovação, leitura e criatividade na EFG Luiz Rassi.

Mais de 90 diretores participaram da primeira capacitação na unidade, onde conheceram os laboratórios de robótica, automação, eletrônica, informática e o I9 Lab, que conta com impressoras 3D, realidade virtual e corte a laser. A visita também incluiu experiências práticas no espaço STEAM, com projetos de Arduino, sensores e prototipagem rápida.

“Queremos ajudar na formação dos professores, com técnicas pedagógicas inovadoras, incentivo à robótica e à tecnologia, ao passo que também ajudamos na formação dos alunos. Estamos bastante animados e este é só o começo”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto.

Além de Aparecida de Goiânia, negociações já estão em andamento com as prefeituras de Catalão, Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

A diretora de Desenvolvimento e Avaliação do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da UFG, Alethéia Ferreira da Cruz, destacou a importância de proporcionar vivências inovadoras aos gestores escolares. “A gente sabe o quanto é importante um professor bem informado na escola, o quanto ele encanta os estudantes. E um estudante encantado pelo professor consegue ficar engajado, ele quer permanecer na escola, ele quer aprender”, afirmou.

Melhor educação estadual do Brasil

A rede estadual de Educação em Goiás recebeu quatro prêmios e foi reconhecida como a melhor do país no ensino médio, durante a primeira edição do Prêmio MEC da Educação Brasileira, realizada na terça-feira (12), no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília.

O Colégio Estadual Professora Aurelice Gomes da Fonseca (Formosa) ficou entre as escolas de melhores resultados do ensino médio da região Centro-Oeste. Além disso, dois estudantes goianos foram premiados pelas melhores redações do Enem na região.

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) ressalta que não poupa esforços para garantir que Goiás continue a ofertar o melhor ensino público do país. “Com engajamento em modo contínuo, a rede estadual de educação trabalhou o tempo todo, com pique de chegar ao pódio. Goiás tem a melhor educação do Brasil”.

Criado pelo Ministério da Educação em 2025, o Prêmio MEC da Educação Brasileira tem como objetivo reconhecer ações exitosas de redes e escolas públicas em todo o país, estimulando a melhoria da qualidade do ensino, a permanência dos alunos e a promoção da equidade e inclusão. O prêmio é composto por troféu e R$ 500 mil em recursos.

Esta é a segunda premiação recebida neste ano pela rede estadual de ensino. Em fevereiro, o Governo de Goiás e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO) foram contemplados com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, em reconhecimento às ações do programa AlfaMais Goiás, executado desde 2021 em parceria com os 246 municípios do estado.