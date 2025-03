Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas terminam neste domingo (30) Estudantes inscritos até essa data poderão receber a primeira parcela da bolsa no início do ano letivo Educação|Do R7, em Brasília 30/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/03/2025 - 02h00 ) twitter

A lista de candidatos selecionados será divulgado em 14 de abril Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os estudantes que desejam participar do Pé-de-Meia Licenciaturas, programa do Ministério da Educação que incentiva o ingresso na carreira como professor, devem concluir a inscrição até este domingo (30), por meio da Plataforma Freire. Conforme o edital da seleção, o cadastro não garante automaticamente a concessão da bolsa. O resultado final com a lista de candidatos selecionados será divulgado em 14 de abril. As vagas serão preenchidas prioritariamente por ingressantes de cursos oferecidos pelo Sisu.

A conclusão do cadastro assegura que, caso o estudante seja selecionado, ele estará apto a receber a primeira parcela do benefício no início do ano letivo.

Caso a inscrição não seja finalizada até este domingo, ainda será possível acessar a plataforma posteriormente. No entanto, nesses casos, a primeira parcela da bolsa será paga em data posterior.

Como se cadastrar?

Ao acessar a Plataforma Freire, o candidato deve cadastrar seu currículo, preencher os dados pessoais e aceitar o termo de ciência e concordância.

Em seguida, deve informar sua matrícula na instituição de ensino superior em que foi aprovado. Para aqueles que ainda não realizaram a matrícula, o CPF pode ser utilizado até a efetivação da matrícula.

Após essa etapa, é possível acompanhar a situação do processo seletivo diretamente pela plataforma.

Bolsa

O Pé-de-Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil. Criado para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade dos cursos de licenciatura, o programa pagará uma bolsa mensal de R$ 1.050 aos estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura que se cadastrarem e forem selecionados.

Desse total, R$ 700 poderão ser sacados imediatamente, enquanto os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser retirados após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino, em até cinco anos após a conclusão do curso.

As bolsas serão pagas pelo MEC, por meio da Capes (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e o benefício será válido para novas matrículas em cursos de licenciatura. Para 2025, o MEC disponibilizou até 12 mil bolsas.

Para participar do Pé-de-Meia Licenciaturas, é necessário cumprir as exigências do Edital nº 1/2025 da Capes, além das regras do Sisu, Prouni (Programa Universidade para Todos) ou Fies.

