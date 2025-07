Instituto dos Magistrados do Brasil promove evento no Rio de Janeiro com lotação máxima para o lançamento do livro ‘Direito Estatutário Infantojuvenil’ Obra tem autoria do Desembargador Jean Albert de Souza Saadi; evento celebrou os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente Educação|Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB) 18/07/2025 - 17h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h03 ) twitter

Lançamento do livro "Direito Estatutário Infantojuvenil" celebra 35 anos do ECA Thiago Fantoni/IMB

Na última segunda-feira (14), o lançamento do livro “Direito Estatutário Infantojuvenil”, do Desembargador Jean Albert de Souza Saadi, Presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), reuniu representantes dos tribunais, magistrados, servidores, advogados, estudantes de Direito, familiares e amigos do autor.

O evento, por ocasião da comemoração pelos 35 anos (13/07) do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aconteceu no auditório da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), ultrapassando a lotação máxima, com convidados aguardando no corredor do Museu da Justiça do Rio de Janeiro, ao lado do auditório.

Para a surpresa da maioria, o livro foi ofertado a todos que compareceram ao lançamento.

Outro diferencial: antes de iniciar a sessão de autógrafos, foi apresentado um vídeo com depoimentos de ex-alunos do autor, que é professor de Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF) há 33 anos e possui 32 de Magistratura. Alguns ex-alunos compareceram e atualmente exercem suas atividades profissionais ligadas ao mundo jurídico, como Joyce Ferreira, Ana Aline Malho e Alberto Magalhães.

‌



O Desembargador Jean Saadi agradeceu a presença de todos e contou que elaborou o livro — na verdade, o segundo da coleção “Direitos Humanos — Proteção Jurídica e Processual” (o primeiro é “Alimentos Gravídicos”) —, contendo os pontos basilares sobre o referido ramo do Direito e com base em cerca de 400 verbetes do TJRJ.

“Fui presenteado com a oportunidade de lecionar sobre Direito Infantojuvenil e preparei um livro para os meus alunos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com uma linguagem simples, é um livro informacional”, afirmou.

‌



Em seguida, ele convidou o Coordenador do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, Professor Siddharta Legale, que escreveu o prefácio do livro, para também falar um pouco sobre o livro. Ele comentou sobre a experiência de ter sido aluno do Magistrado e destacou que a obra é essencial e complementa a bibliografia na área de proteção e dos Direitos Humanos.

Vários Magistrados compareceram, entre os quais os Desembargadores: Suely Lopes Magalhães (1ª Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), Peterson Barroso Simão (Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), Cláudio Brandão de Oliveira (Corregedor Geral da Justiça), Cláudio Luís Braga Dell’Orto (Diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro), Fabio Dutra (Presidente da Associação Nacional de Desembargadores-Andes); pelo IMB – Roberto Guimarães (1º Vice-presidente), Regina Passos (2ª Vice-presidente), Marcos Alcino de Azevedo Torres (Presidente do Conselho Editorial), Luciano Barreto (Secretário do Conselho Editorial), Ivone Caetano Ferreira (Membro do Conselho Editorial), Alexandre Eduardo Scisinio (Diretor Literário), Guaraci de Campos Vianna (Diretor de Estudos Especiais), Mauricio Paes Barreto Pizarro Drummond (Diretor de Relações com a Justiça do Trabalho), Custódio de Barros Tostes (Membro Efetivo do Conselho Fiscal), Antônio Carlos Esteves Torres (Presidente do Grupo de Estudos sobre História do Direito); do TJRJ – Edson Vasconcelos, Marília de Castro Neves, Maria Aglaé, Luis Grandinetti, Helda Meireles, Fernando Fernandy Fernandes, Renata Machado Cotta, Carlos Santos de Oliveira, Mauro Dickstein e Carlos Maldonado.

‌



Entre os Diretores do IMB, compareceram ainda os Juízes Edmundo Franca de Oliveira (Diretor de Integração Judiciária), Marcelo Cavalcanti Piragibe Magalhães (Diretor Artístico do IMB e Vice-diretor da ENSIM) e Wladimir Hungria (1º Tesoureiro do IMB e Secretário da ENSIM).

Presentes também o Presidente da OAB Niterói, Dr. Pedro Gomes, o Presidente da Transnave Estaleiro, Comandante Tertius Ribeiro, a Diretora da Faculdade de Direito da UFF, Dra. Fernanda Pimentel, o Coordenador do PPGDIN da UFF, Dr. Plínio Lacerda, o Diretor Jurídico do Sindicarga, Dr. Alexandre Ayres, o Professor de Graduação em Direito da UFF, Dr. Edison Alvisi, entre outros.

Ao final, todos foram convidados a participar do coquetel, que teve música ambiente com o trompetista Ramon Andrade.