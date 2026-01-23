‘Já vi gente perdendo a inscrição por conta disso’, diz professora sobre pré-matrícula virtual na USP Fuvest divulgou nesta sexta (23) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2026

A Fuvest divulgou a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular de 2026. Para garantir as vagas, os estudantes devem realizar as matrículas em duas etapas pela internet. A lista dos convocados na segunda chamada vai ser divulgada no dia 3 de fevereiro. Já a terceira chamada acontece no dia 10 de fevereiro.

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (23), a professora de curso preparatório para vestibulares Alessandra Lopes fala como os candidatos podem garantir suas vagas de maneira online.

“São duas etapas, são etapas online. O aluno faz essa inscrição, na verdade essa pré-matrícula virtual, e vai garantir a vaga. Vai ser preciso anexar alguma documentação, como documentos pessoais, a documentação do certificado de conclusão do diploma, ou seja, para que ele possa comprovar que ele vai realmente seguir na etapa do ensino superior”, explica.

Para os convocados dentro do sistema de cotas, a professora adverte que é importante prestar atenção nos procedimentos para realizar a comprovação dessas cotas.

Ela orienta o acesso imediato ao site da Fuvest, para não correr o risco de perder a vaga.

“Essas duas etapas podem ser realizadas até o dia 30 de janeiro, ao meio-dia. Não dá para deixar para última hora, porque o sistema pode ficar inoperante, ou porque a gente pode esquecer. É um horário que vai até meio dia, impreterivelmente. Já vi gente perdendo a inscrição, a matrícula por conta disso”, alerta Alessandra.

