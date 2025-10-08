Levantamento revela que mais de 50% dos professores brasileiros usam inteligência artificial Segundo Cláudia Constin, a presença de tecnologias avançadas na educação tem contribuído para práticas mais dinâmicas e personalizadas em sala de aula

Outro dado revelado pela pesquisa é que os professores brasileiros perdem, em média, 21% do tempo de aula para manter a ordem em classe Reprodução/Record News - 08.10.2025

Um levantamento da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) aponta que 56% dos professores brasileiros utilizam inteligência artificial. Para a especialista em educação Cláudia Costin, o dado é positivo, visto que o uso da tecnologia por parte dos docentes pode ajudar na preparação de materiais para os alunos.

“A inteligência artificial veio para ficar e ela apresenta riscos, mas não é porque ela apresenta riscos que ela não possa ajudar o professor e até, em certo sentido, dar mais instrumentos para sua prática”, destaca a especialista.

Outro ponto revelado pela pesquisa é que os professores brasileiros perdem, em média, 21% do tempo de aula para manter a ordem, enquanto a média dos países-membros é de 15%. Em entrevista ao Jornal da Record News, na quarta-feira (8), Cláudia reforça que a indisciplina afeta diretamente a aprendizagem e que é necessário pensar em formas de lidar com esses alunos.

“Nós vamos ter que aprender a lidar com esse adolescente, especialmente com esse adolescente desengajado. E aí não adianta pensar em fórmulas do passado”, reitera a especialista.

