Mais de 2 mil escolas públicas receberão internet de alta velocidade nos próximos meses Expectativa do governo é de que todas as 138 mil escolas públicas brasileiras estejam conectadas até 2026 Educação|Do R7, em Brasília 19/06/2025 - 08h39 (Atualizado em 19/06/2025 - 08h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A iniciativa integra o Novo PAC Layo Stambassi/MCom - Arquivo

O programa Escolas Conectadas, do governo federal, vai levar internet de alta velocidade e redes Wi-Fi a 2.123 escolas públicas em todo o país nos próximos meses. A iniciativa integra o Novo PAC e teve o resultado de seu edital Fust divulgado nesta terça-feira (17) pelo Ministério das Comunicações, com a publicação da lista de empresas selecionadas em edição extra do Diário Oficial da União.

Com investimento de R$ 91,2 milhões por meio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, essa etapa tem como meta ampliar a conectividade nas salas de aula e garantir acesso digital a milhões de estudantes. A expectativa do governo é de que todas as 138 mil escolas públicas brasileiras estejam conectadas até 2026.

O programa Escolas Conectadas articula diversas ações voltadas à conectividade na educação básica, com recursos que somam R$ 6,5 bilhões provenientes do leilão do 5G, Fust, da Lei 14.172/2021 e do PIEC (Programa de Inovação Educação Conectada).

Além disso, há R$ 2,3 bilhões adicionais destinados a outros eixos da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, com verbas do FNDCT e da legislação de conectividade.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A iniciativa também reúne programas como Wi-Fi Brasil, Aprender Conectado, Norte e Nordeste Conectados, Banda Larga nas Escolas Urbanas (PBLE) e o Programa de Atendimento a Escolas Rurais, ampliando o acesso à internet em áreas urbanas e remotas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp