Pix bate novo recorde com 227,4 milhões de operações em um único dia O valor total do último dia 6 de setembro foi de R$ 108 bilhões; recorde anterior havia sido registrado em 5 de julho Economia|Do R7 09/09/2024 - 18h23 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h30 )



Pix tem número recorde de operações EDU GARCIA/R7 - 04.09.2023

O volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do Banco Central, atingiu novo recorde na última sexta-feira (6). Foram registradas 227,4 milhões de operações em um único dia. O recorde anterior, registrado em 5 de julho deste ano, era de 224,2 milhões de transações.

“Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, afirma o Banco Central em nota.

O valor em no último dia 6 atingiu R$ 108 bilhões. O recorde de valor transferido em um único dia foi de R$ 119 bilhões no dia 5 de julho deste ano.

Histórico

O Pix foi lançado em dezembro de 2020 e, desde então, já soma mais de 175 milhões de usuários. O sistema é o meio de pagamento mais popular no país e encerrou 2023 com quase 42 bilhões de transações, um crescimento de 75% em relação ao ano anterior. As transações do Pix superaram as de cartão de crédito, débito, boleto, TED, DOC, cheques e TEC no Brasil, as quais, juntas, totalizaram 39,4 bilhões.

‌



O sistema passa a ganhar novos limites de transferência a partir de novembro. O valor limite de transferência será de R$ 1 mil por dia para dispositivos cadastrados pelos clientes no banco. Aqueles que não possuem os celulares cadastrados, será liberado o limite de R$ 200 por operação. Os cidadãos que necessitarem de um limite maior deverão ir até um banco para solicitar o aumento. As mudanças visam dar maior segurança para os usuários e evitar fraudes.

Chave

O sistema faz pagamento e transferência de dinheiro mesmo para quem não tenha chave cadastrada. Segundo o Banco Central, atualmente são 778 milhões de chaves cadastradas, de 158 milhões de pessoas e 17 milhões de empresas. O número de chaves equivale a quase quatro vezes o da população brasileira, de 212,5 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE.