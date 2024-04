Prazo para solicitar isenção da taxa do Enem 2024 começa nesta segunda (15); assunto é destaque no Google Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Alto contraste

A+

A-

Começou hoje (15) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 Divulgação/ MEC

Começou nesta segunda-feira (15) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. De acordo com o Ministério da Educação, o prazo se estende até 26 deste mês e também vale para as justificativas de ausência na edição de 2023.

Esse assunto está entre os mais buscados no Google hoje, aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado à 11h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Enem 2024″ são: Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pará, apontou o Google Trends. Confira abaixo o desempenho:

Enem 2024: como funciona a solicitação de isenção da taxa

Começou hoje (15) o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. De acordo com o Ministério da Educação, o prazo vai até dia 26 deste mês e também vale para as justificativas de ausência na edição de 2023.

Publicidade

O cronograma (incluindo a fase de recursos) e as regras foram estabelecidos em edital, que está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o órgão, os interessados devem pedir a isenção, pela Página do Participante, com o login único do Gov.br. Quem não lembrar a senha da conta pode recuperá-la a partir das orientações da própria plataforma. O Inep prevê a gratuidade para pessoas que se enquadram nos seguintes perfis:

Matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2024), em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Justificativa de ausência – Quem não compareceu aos dois dias de Enem, em 2023, precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2024 gratuitamente.

Saiba mais aqui!