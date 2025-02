Prêmio acadêmico internacional destaca impacto da imigração brasileira na Europa Inscrições para a premiação do Fórum de Integração Brasil Europa começam nesta sexta-feira (28) e seguem até 30 de setembro Educação|Do R7 27/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trabalhos para o prêmio devem falar sobre migração brasileira para a Europa Lukasz Kobus/União Europeia - 03.10.2024

O 3º Prêmio Fibe (Fórum de Integração Brasil Europa) abrirá inscrições gratuitas, a partir desta sexta-feira (28) para dissertações de mestrado e teses de doutoramento que explorem as conexões entre Brasil e Europa, especialmente Portugal.

A edição deste ano dará atenção especial a trabalhos que abordem a imigração brasileira e seu impacto social, econômico e cultural.

“O trabalho que aborde especificamente o tema da imigração de brasileiros poderá receber uma distinção, mesmo que não tenha sido premiado nas categorias principais, tendo a relevância e o impacto reconhecidos por meio de uma menção honrosa”, detalha Vitalino Canas, presidente do Fibe e do júri do Prêmio Fibe.

A premiação destinará 6 mil euros (mais de R$ 36 mil na cotação atual) aos estudos vencedores nas áreas de Administração Pública, Ciência Política, Direito e Economia. Além das categorias principais, pesquisas sobre imigração poderão receber menção honrosa, independentemente da classificação.

‌



Lançamento oficial e parcerias

O lançamento oficial ocorrerá também nesta sexta, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), em Lisboa, com a apresentação do edital e um painel sobre a comunicação entre pesquisadores brasileiros e europeus. O resultado será divulgado em 15 de novembro.

“Através das parcerias com a Universidade de Espanha, a Embaixada de Portugal no Brasil e a Embaixada do Brasil em Portugal, além da Editora Almedina e do IDP, o 3º Prêmio Fibe deve chegar a ainda mais pesquisadores de assuntos correlatos ao Brasil e à Europa”, informou a coordenadora geral do prêmio, Hadassah Santana.

Em sua última edição, o Prêmio Fibe premiou majoritariamente trabalhos assinados por pesquisadoras brasileiras e europeias. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site: forumbrasileuropa.org/premio-fibe.