Protagonismo de Goiás em inteligência artificial e inovação é destaque internacional Google reconhece Goiás como referência em inovação, com lei inédita sobre IA e projetos que unem tecnologia, educação e segurança Educação|R7 Conteúdo e Marca 26/08/2025 - 11h10 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EFGs de Goiás oferecem cursos gratuitos de tecnologia em quatro cidades do estado, promovendo aprendizado e inovação à população divulgação/Secti

O protagonismo de Goiás na área de tecnologia e inovação tem despertado atenção internacional. Na última quinta-feira (14), durante encontro com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) na sede do Google, em São Paulo, o vice-presidente de Assuntos Governamentais e Políticas Públicas da empresa, Doron Avni, destacou ações do Estado como a regulamentação pioneira da inteligência artificial (IA), os projetos de educação e inovação do Hub Goiás, o desenvolvimento do GAIA pela UFG (Universidade Federal de Goiás) e a entrega de Chromebooks a todos os estudantes da rede estadual.

Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, do MDB (à direita), ao lado do executivo do Google, Doron Avni, durante visita à sede da empresa em São Paulo divulgação/Marcos Aurélio Silva

Para Avni, a legislação goiana que regula o uso da IA é referência mundial “lado a lado com a lei do Japão”, e está à frente do projeto de lei nacional (PL 2338/23), ainda em tramitação no Congresso. “Utilizamos o Gemini, nossa ferramenta de IA, para perguntar qual legislação seria mais completa e inovadora, e a resposta foi a normativa de Goiás”, afirmou. Segundo ele, a lei estadual é mais favorável à inovação e à atração de provedores de nuvem.

Outra iniciativa elogiada foi a parceria do governo com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia/UFG), que resultou no projeto Gaia, modelo avançado de IA de código aberto, desenvolvido em português a partir da arquitetura Gemma 3, criada pela própria Google.

O executivo também ressaltou os investimentos no Hub Goiás, instituição criada para fortalecer o ecossistema de inovação no Estado.

‌



A meta é transformá-lo na maior incubadora de startups de inteligência artificial da América Latina. Para isso, o governo vai investir R$ 2 milhões nas dez melhores startups que tenham a IA como base de seus negócios, com foco em soluções para problemas complexos em diferentes áreas.

Educação e segurança com uso de tecnologia também são destaques

340 mil Chromebooks foram entregues a estudantes da rede estadual de Goiás divulgação/Secti

Além das iniciativas em inteligência artificial e inovação, o vice-presidente de Assuntos Governamentais e Políticas Públicas da Google, Doron Avni, elogiou os investimentos do Governo de Goiás na área da educação, como a entrega de 340 mil Chromebooks a estudantes da rede estadual. “Vocês focam em garantir que os estudantes de Goiás tenham o necessário para prosperar no mundo da IA”, comentou. “Estou muito orgulhoso da parceria com o seu Estado”.

‌



O vice-governador Daniel Vilela ressaltou que os avanços educacionais estão diretamente ligados à modernização da segurança pública, que passou a contar com câmeras de monitoramento equipadas com inteligência artificial, aumentando em 70% a recuperação de celulares e veículos roubados.

“Temos um ambiente seguro, esse fator funciona como um indutor para que novas empresas, em especial no campo da inovação, se instalem em nosso estado. Esse clima de paz também gera reflexo na educação e formação, como, por exemplo, os estudantes que transitam entre casa e escola com seus equipamentos, sem medo de roubos e furtos. Em casa, os Chromebooks também são usados por familiares, promovendo a inclusão digital de todos”, destacou.

‌



Segundo Vilela, o objetivo é consolidar Goiás como referência em inovação, aliando tecnologia, educação e segurança. “Estamos trabalhando para que Goiás siga sendo referência em inovação, unindo tecnologia, educação e segurança para criar um ambiente que atraia investimentos e gere oportunidades para nossa população”, disse. “Queremos ampliar essa inovação tecnológica e digital também na prestação dos serviços públicos”.

O vice-governador acrescentou ainda que a Google manifestou interesse em ampliar as parcerias com o Estado em novos projetos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5