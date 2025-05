Partiu Enem 2025? Fique ligado: inscrições abrem nesta segunda Interessados devem acessar o site até o dia 6 de junho; avaliações ocorrem em 9 e 16 de novembro Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 25/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 02h00 ) twitter

Provas deste ano acontecem nos dias 9 e 16 de novembro Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 20/10/2024

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 começam na segunda-feira (26), exclusivamente pela Página do Participante, disponível no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os interessados devem acessar o site até 6 de junho. As avaliações ocorrem em 9 e 16 de novembro.

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes e é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos). A taxa de inscrição é de R$ 85. O período para solicitar a isenção terminou em 25 de abril.

🖥️Como se inscrever no Enem 2025?

Acesse a Página do Participante no site do Inep;

no site do Inep; Clique no botão “Inscrição” e responda à pergunta de segurança que vai aparecer;

e responda à pergunta de segurança que vai aparecer; Preencha seus dados pessoais, como CPF e data de nascimento , exatamente como estão cadastrados na Receita Federal;

, exatamente como estão cadastrados na Receita Federal; Clique em “Iniciar a inscrição” ;

; Na tela seguinte, informe dados referentes a cor/raça, estado civil e nacionalidade . Essas informações são obrigatórias;

. Essas informações são obrigatórias; Se você precisa de algum recurso de acessibilidade, é nesse momento que deve informar. Também será necessário enviar documentos que comprovem essa necessidade;

Escolha se quer fazer a prova de língua estrangeira de inglês ou espanhol ;

; Depois disso, faça o pagamento da taxa de inscrição.

📅Calendário

Período de inscrições - 26 de maio a 6 de junho;

- 26 de maio a 6 de junho; Provas - 9 e 16 de novembro.

Mudanças para 2025

Certificado de ensino médio

O exame poderá ser usado como certificação no caso de maiores de 18 anos que indicarem essa finalidade no momento da inscrição. Segundo o Ministério da Educação, o retorno da certificação pelo Enem não exclui o papel do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), que continuará a ser aplicado.

Inscrição pré-preenchida

Os estudantes que estão terminando o ensino médio em 2025 terão a inscrição pré-preenchida. Dessa forma, eles só precisarão entrar no sistema para confirmar a inscrição e fazer a opção pela prova de línguas.

Data diferente em 3 cidades do Pará

Enquanto no resto do país as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será em 30 de novembro e 7 de dezembro.

A mudança é devido à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que ocorre em Belém entre 10 e 21 de novembro.

Como será o exame

O Enem é composto por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia, será a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia). A duração é de 5h30.

No segundo dia, são aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia) e matemática e suas tecnologias. A duração é de 5 horas.

