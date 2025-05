R7 e Belas Artes lançam produto R7 Pós-Graduação com mais de 40 cursos de especialização disponíveis para impulsionar sua carreira Plataforma oferece formação de qualidade com descontos exclusivos para quem quer se destacar no mercado de trabalho Educação|Do R7 15/05/2025 - 12h52 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h52 ) twitter

R7 Pós-Graduação chega com uma proposta clara: democratizar o acesso à educação de qualidade Belas Artes/Divulgação

O R7, um dos maiores portais de notícias do Brasil, em parceria com o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, acaba de lançar o R7 Pós-Graduação, uma plataforma com diversos cursos de especialização nas modalidades presencial, semipresencial e EAD, voltada para quem quer se destacar na profissão de forma mais comunicativa, dinâmica, criativa e inovadora.

São cursos nas áreas de arquitetura, artes, comunicação e marketing, design, educação, moda e relações internacionais.

A iniciativa une a credibilidade jornalística do Grupo Record e o alcance multiplataforma do R7 à excelência acadêmica da Belas Artes, oferecendo formações com conteúdo atual, acessível e alinhado às reais demandas do mercado.

O R7 Pós-Graduação chega com uma proposta clara: democratizar o acesso à educação de qualidade, com trilhas formativas práticas e aplicáveis no dia a dia profissional. Para isso, oferece uma condição especial: 90% de desconto na taxa de matrícula e mais 20% de desconto em todo o curso.

‌



“Quando pensamos em trazer um canal de comunicação para essa parceria conosco foi justamente para que pudéssemos atingir um público maior. A escolha do R7 foi devido ao seu tamanho, abrangência e toda capilaridade nacional. A nossa ideia posicionar nossa universidade como braço educacional deste veículo através deste produto inovador” (Rodrigo Irineu, diretor de marketing do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo)

A plataforma já está no ar com mais de 40 cursos disponíveis, e novos lançamentos estão previstos para os próximos meses. Tudo com a qualidade da Belas Artes e a força multiplataforma do R7. Evolua na sua carreira agora mesmo, onde quiser e com quem entende do assunto.

Acesse agora: r7.com/posgraduacao

