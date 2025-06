Recém-formado ou repensando sua carreira? O segundo semestre é o momento ideal para começar sua pós-graduação! Nova fase, novas possibilidades: R7 Pós-Graduação reúne cursos atuais, práticos e com condições imperdíveis para transformar seu futuro profissional Educação|Do R7 17/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 17h25 ) twitter

R7 lança projeto com cursos de pós-graduação em parceria com o Centro Universitário Belas Artes

O mês de maio terminou, e com ele, muitos profissionais e recém-formados iniciam um novo ciclo cheio de decisões importantes. Se você está nessa fase de mudança, buscando uma transição de carreira, recolocação ou o primeiro grande passo depois da faculdade, o R7 Pós-Graduação é para você.

A parceria entre o Portal R7 e a Belas Artes de São Paulo, referência no ensino superior, deu origem a uma plataforma com mais de 40 cursos, em áreas criativas, estratégicas e com forte apelo de mercado:

Arquitetura, Design e Artes Visuais

Comunicação, Marketing e Mídias Digitais

Moda, Cultura e Comportamento

Educação, Gestão e Inovação

Relações Internacionais e Negócios

Os cursos estão disponíveis em formato presencial, semipresencial e EAD, com estrutura moderna, grade curricular atualizada e foco prático.

E para tornar o acesso ainda mais viável e acessível, o R7 Pós-Graduação oferece uma condição que você não pode deixar passar:

‌



✅ 90% de desconto na matrícula

✅ 20% de desconto em todo o curso

‌



Comece o segundo semestre com um investimento de verdade na sua carreira.

➡️ Comece agora mesmo!