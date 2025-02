Resultado da primeira edição do Fies 2025 será divulgado nesta terça Candidatos podem consultar lista de aprovados no Portal único de Acesso ao Ensino Superior Educação|Do R7, em Brasília 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Programa teve mais de R$ 190 mil inscritos Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da primeira chamada do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) vai ser divulgado nesta terça-feira (18), segundo o edital do Ministério da Educação. Os estudantes poderão conferir se foram pré-selecionados por meio do Portal único de Acesso ao Ensino Superior. Segundo a Secretaria de Educação Superior, nesta etapa, o programa teve 198.579 inscritos.

De acordo com o edital, o programa vai ofertar mais de 112 mil vagas nos dois processos seletivos durante o ano, um no primeiro semestre e outro no segundo.

Com o resultado, o estudante terá que comprovar as informações em universidades para garantir a vaga no programa. O prazo para realizar o procedimento ocorre entre quarta (19) e sexta-feira (21).

Aqueles que não foram aprovados na primeira etapa, entram automaticamente na lista de espera. A convocação desta fase está prevista para 25 de fevereiro a 9 de abril.

Cronograma

Resultado : 18 de fevereiro

: 18 de fevereiro Complementação das informações da inscrição : 19 a 21 de fevereiro

: 19 a 21 de fevereiro Convocação da lista de espera: 25 de fevereiro a 9 de abril