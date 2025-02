Lei do Abate: entenda o protocolo adotado pela FAB para derrubar avião venezuelano Norma autoriza destruição de aeronaves que invadam espaço aéreo brasileiro de maneira irregular Brasília|Do R7 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FAB adotou medidas previstas em lei Divulgação/FAB - 12.2.2025

A FAB (Força Aérea Brasileira) abateu uma aeronave venezuelana que entrou clandestinamente no território brasileiro na última terça-feira (11). Para derrubar o avião, a Aeronáutica precisou adotar medidas previstas na Lei do Abate, que autoriza a destruição de aeronaves que invadam o espaço aéreo brasileiro de maneira irregular. Isso ocorre quando a suspeita é considerada uma ameaça à segurança nacional, como em casos de tráfico de drogas ou contrabando.

A Lei do Abate foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998. Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004, no primeiro mandato dele, regulamentou a lei.

Segundo a norma, ao avistar uma aeronave desconhecida, a Força Aérea primeiro precisa realizar tentativas pacíficas para impedir a entrada do avião no Brasil.

Caso a aeronave desconhecida não obedeça às ordens, será considerada hostil, ficando sujeita à medida de destruição, como ocorreu com o avião da Venezuela.

‌



Na ocasião, o avião transportava drogas e tinha duas pessoas a bordo. Elas morreram na queda.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Etapas do processo

Segundo a legislação, antes do abate de um avião, a FAB precisa identificar avião por meio do método de averiguação. Nesta etapa, aeronaves de interceptação se aproximam do avião monitorado para estabelecer comunicação via rádio ou sinais visuais.

‌



Em seguida, é preciso utilizar as medidas de intervenção, com determinação para que a aeronave modifique a rota, para forçar o pouso em um aeródromo determinado.

Caso não haja resposta, passa-se às medidas de persuasão, quando são feitos sinais luminosos e sonoros para alertar o piloto, inclusive com o disparo de tiros para com munição traçante para ele perceber o alerta e atender às ordens.

‌



No caso do avião que veio da Venezuela, como a Aeronáutica não recebeu respostas positivas, a aeronave foi considerada como hostil e precisou ser abatida. Neste momento, foram efetuados tiros para impedir a continuidade do voo, previsto na medida de destruição.

O avião foi atingido e colidiu com o solo. A FAB informou que os dois traficantes morreram na queda.