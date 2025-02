Com R$ 49 bilhões, edital da 2ª etapa do Novo PAC deve ser publicado em 24/2, diz governo Segundo o governo, já estão definidas mais de 20 mil entregas, incluindo 110 mil novas casas do Minha Casa, Minha Vida Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 09h10 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h36 ) twitter

Data foi confirmada pelo governo nesta sexta Paulo H Carvalho/Agência Brasília/Arquivo

O Governo Federal anunciou que o edital da segunda etapa do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) será publicado no dia 24 de fevereiro. Ao todo, mais de R$ 49 bilhões serão investidos em projetos distribuídos em quatro eixos: saúde, educação, ciência e tecnologia, cidades sustentáveis e resilientes e infraestrutura social e inclusiva.

Segundo o governo, já estão definidas mais de 20 mil entregas, incluindo a construção de 110 mil novas unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida.

Os ministros da Educação, Saúde, Cidade e Esporte, que integram essa segunda etapa, vão publicar, no dia do lançamento, os editais e/ou portarias no site oficial do programa. Assim, os municípios e governos estaduais podem conferir as regras e confirmar a participação. As inscrições ficarão abertas até 31 de março deste ano.

Ao todo, vão ser disponibilizados:

‌



R$ 5,8 bilhões para novas obras de saúde ;

para novas obras de ; R$ 2,3 bilhões para educação ;

para ; R$ 22,6 bilhões para i nfraestrutura e mobilidade urbana ;

para i ; R$ 300 milhões para o esporte ;

para o ; Além de R$ 18,1 bilhões para as unidades do Minha Casa, Minha Vida.

Cada modalidade terá diretrizes para participação dos estados, municípios, concessionárias privadas e empresas públicas, autorizadas segundo o empreendimento desejado.

As obras

Entre as obras, estão a construção de creches, unidades de saúde, espaços esportivos comunitários e obras em encostas para a prevenção de desastres. Veja detalhes:

Educação

Creches: 500 unidades - R$ 1,75 bilhão;

500 unidades - R$ 1,75 bilhão; Transporte Escolar: 1.000 unidades - R$ 500 milhões.

Saúde

Policlínicas: 45 unidades - R$ 1,35 bilhão;

45 unidades - R$ 1,35 bilhão; Novas Ambulâncias do Samu: 1.500 unidades - R$ 530 milhões;

1.500 unidades - R$ 530 milhões; UBS (Unidades Básicas de Saúde) : 800 unidades - R$ 1,84 bilhão;

: 800 unidades - R$ 1,84 bilhão; Unidades Odontológicas Móveis: 400 unidades - R$ 160 milhões;

400 unidades - R$ 160 milhões; Caps (Centros de Atenção Psicossocial): 100 unidades - R$ 230 milhões;

100 unidades - R$ 230 milhões; Kit de equipamentos para UBS: 10 mil unidades - R$ 1,58 bilhão;

10 mil unidades - R$ 1,58 bilhão; Kit Telessaúde: 7 mil unidades - R$ 100 milhões.

Esporte

Espaços Esportivos Comunitários: 260 unidades - R$ 300 milhões.

Cidades

Abastecimento de Água: R$ 2 bilhões;

R$ 2 bilhões; Obras de Gestão de Resíduos Sólidos: R$ 600 milhões;

R$ 600 milhões; Compra de veículos para o transporte público: R$ 4,4 bilhões;

R$ 4,4 bilhões; Esgotamento Sanitário: R$ 4 bilhões;

R$ 4 bilhões; Prevenção a desastres: encostas e drenagem: R$ 6,8 bilhões;

R$ 6,8 bilhões; Melhorias das condições de vida nas periferias urbanas brasileiras: R$ 800 milhões;

R$ 800 milhões; Mobilidade de grandes e médias cidades: R$ 4 bilhões;

R$ 4 bilhões; Minha Casa, Minha Vida: R$ 18,1 bilhões.