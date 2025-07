Salários até 70% maiores? Sua pós-graduação na Belas Artes pode ser o diferencial Investir em especialização aumenta suas chances de promoção, recolocação e melhores salários, e agora com condições imperdíveis Educação|Do R7 17/07/2025 - 14h30 (Atualizado em 17/07/2025 - 14h30 ) twitter

Em parceria com a Belas Artes de São Paulo, o R7 Pós-Graduação oferece mais de 40 cursos Belas Artes/Divulgação

Se você sente que seu currículo precisa de um upgrade para acompanhar as exigências do mercado, aqui vai um dado importante: profissionais com pós-graduação podem ganhar até 70% a mais do que quem tem apenas graduação.

Além disso, 6 em cada 10 empresas priorizam candidatos com especialização na hora da contratação.

Pensando nisso, o R7 Pós-Graduação, em parceria com a Belas Artes de São Paulo, oferece mais de 40 cursos voltados para as áreas mais demandadas atualmente:

✔️ Arquitetura, Design e Artes Visuais

✔️ Comunicação, Marketing e Mídias Digitais

✔️ Moda, Cultura e Comportamento

✔️ Educação, Gestão e Inovação

✔️ Relações Internacionais e Negócios

Com estrutura moderna, professores atuantes no mercado e vantagens que cabem no seu bolso:

✅ 90% OFF na matrícula

✅ 20% de desconto em todo o curso

Dê o próximo passo na sua carreira. 👉 Acesse: r7.com/posgraduacao