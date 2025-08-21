Logo R7.com
Seu Primeiro Passo: plataforma oferece cursos gratuitos para inscritos no CadÚnico

Ferramenta é coordenada pelo MDS e oferece cursos de capacitação para jovens

Educação|Do R7

  • O MDS lançou a plataforma “Seu Primeiro Passo” com cursos gratuitos para jovens do CadÚnico.
  • Trilhas de aprendizado incluem temas como Inteligência Artificial, Marketing Digital e Empreendedorismo.
  • Novas trilhas e mais de 12 mil cursos online serão disponibilizados na plataforma GoKursos.
  • O programa visa a inclusão socioeconômica de pessoas em vulnerabilidade, focando em grupos como mulheres e jovens.

Plataforma online é gratuita para jovens inscritos no CadÚnico Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) disponibilizou nesta quarta-feira (20) uma plataforma que oferece cursos gratuitos e onlines de capacitação para jovens inscritos no CadÚnico.

A ferramenta “Seu Primeiro Passo” integra o Programa Acredita no Primeiro Passo, coordenado pela pasta.

Saumíneo Nascimento, diretor de Apoio à Inserção no Trabalho do MDS, destacou a importância da qualificação e do estudo para a redução de desigualdades sociais.

“Com a qualificação, é possível empreender bem e ter sucesso nos negócios, tanto aqueles que precisam desenvolver um projeto, quanto aqueles que estão desenvolvendo, ou já estão no mercado de trabalho”, reforçou.


A plataforma possui as seguintes trilhas de aprendizado: “Inteligência Artificial: o futuro é agora”; “Desenvolvimento Pessoal”; “Jornada Área Administrativa”; “Bem-vindo ao Mundo do Marketing Digital”; “Comece agora a empreender”; “Empreender: o lado doce da gastronomia”; e “Você pode Cuidar das Pessoas”.

Segundo o governo, novas trilhas serão lançadas ao longo do tempo. Além disso, capacitações voltadas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para o mercado de trabalho serão ofertadas na plataforma “GoKursos”, que conta com mais de 12 mil cursos, 100% online, em todas as áreas do conhecimento.


A história do programa

O programa Acredita no Primeiro Passo foi instituído em 2024 e promove a inclusão socioeconômica de pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico.

O foco é em mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais ou ribeirinhas. Ele atua em três eixos principais: emprego, qualificação profissional e empreendedorismo.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

O que é a plataforma "Seu Primeiro Passo"?

 

A plataforma "Seu Primeiro Passo" é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) que oferece cursos gratuitos e online de capacitação para jovens inscritos no CadÚnico.

 

Quando foi lançada a plataforma?

 

A plataforma foi disponibilizada na quarta-feira, dia 20.

 

Qual é o objetivo da plataforma?

 

O objetivo da plataforma é promover a qualificação e o estudo para a redução das desigualdades sociais, permitindo que os jovens possam empreender e ter sucesso nos negócios.

 

Quais trilhas de aprendizado estão disponíveis na plataforma?

 

A plataforma oferece as seguintes trilhas de aprendizado: "Inteligência Artificial: o futuro é agora"; "Desenvolvimento Pessoal"; "Jornada Área Administrativa"; "Bem-vindo ao Mundo do Marketing Digital"; "Comece agora a empreender"; "Empreender: o lado doce da gastronomia"; e "Você pode Cuidar das Pessoas".

 

Haverá novas trilhas de aprendizado?

 

Sim, segundo o governo, novas trilhas serão lançadas ao longo do tempo.

 

O que é a plataforma "GoKursos"?

 

A plataforma "GoKursos" oferece capacitações voltadas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para o mercado de trabalho, contando com mais de 12 mil cursos, 100% online, em diversas áreas do conhecimento.

 

Qual é o foco do programa Acredita no Primeiro Passo?

 

O programa Acredita no Primeiro Passo, instituído em 2024, foca na inclusão socioeconômica de pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico, priorizando mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais ou ribeirinhas.

 

Quais são os eixos principais do programa?

 

Os eixos principais do programa são emprego, qualificação profissional e empreendedorismo.

 

