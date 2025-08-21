Seu Primeiro Passo: plataforma oferece cursos gratuitos para inscritos no CadÚnico Ferramenta é coordenada pelo MDS e oferece cursos de capacitação para jovens Educação|Do R7 21/08/2025 - 10h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 11h14 ) twitter

Plataforma online é gratuita para jovens inscritos no CadÚnico Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) disponibilizou nesta quarta-feira (20) uma plataforma que oferece cursos gratuitos e onlines de capacitação para jovens inscritos no CadÚnico.

A ferramenta “Seu Primeiro Passo” integra o Programa Acredita no Primeiro Passo, coordenado pela pasta.

Saumíneo Nascimento, diretor de Apoio à Inserção no Trabalho do MDS, destacou a importância da qualificação e do estudo para a redução de desigualdades sociais.

“Com a qualificação, é possível empreender bem e ter sucesso nos negócios, tanto aqueles que precisam desenvolver um projeto, quanto aqueles que estão desenvolvendo, ou já estão no mercado de trabalho”, reforçou.

A plataforma possui as seguintes trilhas de aprendizado: “Inteligência Artificial: o futuro é agora”; “Desenvolvimento Pessoal”; “Jornada Área Administrativa”; “Bem-vindo ao Mundo do Marketing Digital”; “Comece agora a empreender”; “Empreender: o lado doce da gastronomia”; e “Você pode Cuidar das Pessoas”.

Segundo o governo, novas trilhas serão lançadas ao longo do tempo. Além disso, capacitações voltadas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para o mercado de trabalho serão ofertadas na plataforma “GoKursos”, que conta com mais de 12 mil cursos, 100% online, em todas as áreas do conhecimento.

A história do programa

O programa Acredita no Primeiro Passo foi instituído em 2024 e promove a inclusão socioeconômica de pessoas em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico.

O foco é em mulheres, jovens, negros, pessoas com deficiência e comunidades tradicionais ou ribeirinhas. Ele atua em três eixos principais: emprego, qualificação profissional e empreendedorismo.

