Só dois em cada cem jovens de até 15 anos no país conseguem solucionar contas financeiras

45% dos estudantes estão nos níveis mais baixos Tony Winston/Agência Brasília

O relatório do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) de 2022 mostrou que só dois em cada cem jovens de até 15 anos no Brasil possuem conseguem solucionar contas financeiras, mostrando uma compreensão do contexto financeiro mais amplo, como noções sobre o imposto de renda. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (27), analisou dados de 14 países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e seis parceiros, como o Brasil. Os dados também mostram que 45% dos alunos nesta faixa etária estão nos níveis mais baixos analisados, que indica que eles podem reconhecer a finalidade de alguns documentos financeiros diários e aplicar contas básicas, como adição, subtração ou multiplicação.

O índice indica também que o país ficou abaixo da média da OCDE, que tem como média 498, enquanto índice brasileiro ficou em 416 pontos. O Peru, único país da América Latina além do Brasil, marcou 421. Entre os países mais bem colocados, estão Polônia e Portugal. A média brasileira é mais alta apenas do que a da Arábia Saudita e Malásia.

Termos financeiros

O estudo analisou se os estudantes de cada país conheciam termos financeiros, como empréstimos, Banco Central e juros compostos. A média de conhecimento nos países da OCDE foi de 7 em 16 expressões, enquanto no Brasil, Bulgária, Malásia, Polônia e Arábia Saudita, pelo menos 25% dos estudantes relataram não conhecer nenhuma das palavras.

Veja lista completa das expressões financeiras consultadas

Orçamento;

Empréstimo bancário;

Remuneração;

Cartão de débito;

Empreendedor;

Imposto de Renda;

Ações;

Banco Central;

Plano de Pensão;

Pagamento de juros;

Taxa de câmbio;

Retorno sobre o investimento;

Juros compostos;

Dividendo;

Depreciação; e

Diversificação.

Relação com o dinheiro

A pesquisa também analisou a relação dos estudantes com o dinheiro. No Brasil, Bulgária e Costa Rica, mais de 20% dos estudantes afirmaram que discutem diariamente as suas decisões de gastos com os pais, enquanto na comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, nos Países Baixos e na Polônia, menos de 10% o fizeram.

Em média, nos países e economias da OCDE e nos países convidados, 71% dos alunos relataram que conversam com os pais pelo menos uma vez por mês sobre como usar a mesada: de 61% no Brasil para 83% na Hungria.