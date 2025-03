Ibaneis fala sobre MDB lançar dois deputados federais para 2026: ‘Chapa competitiva’ Governador afirma que intenção do partido é ampliar bancada federal para ter boas condições de disputa no próximo pleito Eleições 2026|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano 19/03/2025 - 17h22 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis disse que quer fortalecer partido para 2026 Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16/03/2023

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), partido do qual faz parte, pretende lançar de cinco a seis deputados distritais e dois ou até três candidatos a federal nas eleições de 2026.

Segundo ele, a ideia é trazer filiações de peso para fortalecer o partido e ampliar sua competitividade no pleito do próximo ano no Distrito Federal.

A declaração foi dada nesta quarta-feira (19), após reunião com representantes do partido para redefinir a visão da bancada.

“Nós temos um trabalho árduo para trazer filiações de peso para a nossa chapa, de modo que, a gente possa fazer de cinco a seis distritais, e no mínimo, dois federais. Estamos montando uma chapa realmente competitiva”, declarou Ibaneis.

‌



Para tentar aumentar a força do partido, o governador informou que está interagindo pessoalmente com “todas as lideranças”, e que em uma nova reunião do MDB, prevista para 5 de abril, vai lançar mais três filiações.

“Pretendemos fazer mais três filiações de peso para que a gente reforce essa chapa de deputado federal. Eu pessoalmente estou interagindo com todas as lideranças que possam vir para o nosso partido. A ideia é que em 2026, tenhamos condições muito boas para disputar as eleições no Distrito Federal”, afirmou.

Secretário do governo do DF filiou-se ao partido

O governador também anunciou que o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, filiou-se ao partido, e afirmou que ele será candidato a deputado federal pelo DF nas eleições de 2026.