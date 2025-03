Mulher mata o marido esfaqueado durante briga no Entorno do Distrito Federal Crime aconteceu na Cidade Ocidental nesta segunda-feira; mulher segue foragida Brasília|Do R7, em Brasília 18/03/2025 - 08h58 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h08 ) twitter

Faca usada no crime foi encontrada perto da vítima PMGO/Divulgação - 17.03.2025

Uma mulher de 25 anos está sendo procurada pela polícia depois de matar o marido esfaqueado durante uma briga nesta segunda-feira (17) na Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu no bairro Mossoró por volta das 20h30 e foi comunicado pelo porteiro do condomínio.

À polícia, o porteiro informou que houve uma briga entre o casal e que a mulher teria atingido o esposo, de 37 anos, com uma facada no pescoço.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Leonardo Paulo da Silva, já sem vida dentro do apartamento. A faca estava próxima do corpo, no chão do lado de fora do apartamento.

Depois de cometer o crime, a suspeita fugiu do local e segue foragida. O caso segue sob investigação da polícia.