Ibaneis quer abrir 40 mil novas vagas em escolas do DF Pronunciamento do governador foi feito nesta quarta-feira durante inauguração de creche na Vila Telebrasília Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/03/2025 - 11h09 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h14 )

Ibaneis pretende inaugurar mais 16 creches Renato Alves / Agência Brasília - 19.03.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que pretende abrir até o fim do ano 40 mil novas vagas em escolas da capital do país. A declaração foi dada nesta quarta-feira (19) em agenda oficial durante inauguração do Cepi (Centro de Educação de Primeira Infância) Pitangueira, na Vila Telebrasília. Neste primeiro semestre, em creches, o governador pretende entregar 16.

“Quando nós assumimos o governo em 2019, tínhamos aproximadamente 26 mil crianças fora da creche. Hoje temos menos de três mil crianças fora de creche no DF. E esse é o compromisso que nós temos: ter todas as nossas crianças matriculadas até o fim do nosso mandato”, afirmou.

Ibaneis citou que no começo do governo havia um problema sério das crianças que precisavam pegar ônibus para outras regiões administrativas para estudar. " Então reinventamos as escolas, com os módulos escolares [salas modulares construídas no terreno livre da escola], e vamos entregar até o fim do nosso governo 40 mil novas vagas de escola para todas as nossas crianças estudantes com qualidade”, disse.

No caso da Vila Telebrasília, a Cepi Pitangueira é a primeira creche pública da região e vai atender 188 crianças de até 5 anos em período integral. O investimento foi de cerca de R$ 5 milhões na obra, que seguiu os parâmetros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

“[Com a creche] a mãe pode trabalhar com tranquilidade. Nós temos bebê de quatro meses aqui, então isso mostra que é um compromisso para que a criança seja estimulada e seja inserida no ambiente escolar desde bebê. Com isso, a mãe pode ir para o trabalho tranquilamente, sabendo que vai estar bem assistida”, avaliou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

A titular da pasta reforçou ainda que o espaço conta com uma sala de amamentação. “A mãe vem nos horários certinhos, amamenta o filho, e pode ir trabalhar com tranquilidade”, reforçou.

Construção de calçadas

Ibaneis também assinou nesta quarta-feira ordem de serviço para a construção de calçadas na Vila Telebrasília. A obra, segundo o presidente da Novacap, Fernando Leite, pretende ser entregue em dezembro deste ano. “Já fizemos 700 quilômetros de calçada no DF. Aqui na Vila Telebrasília são dois mil metros de calçada. A empresa já está contratada e vai iniciar imediatamente a construção”, disse.

Fernando Leite adiantou também a meta da Novacap para este ano: “construir 200 quilômetros de calçadas”. “Estamos correndo para isso”, afirmou.