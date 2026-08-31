Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Flávio Bolsonaro fala sobre uso de IA para controlar dinheiro público

Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, candidato à Presidência disse que vai apostar em governo com transparência e ‘pessoas honestas’

2026|Do R7

  • Google News

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro disse que, se for eleito, em até um ano de governo vai contar com a inteligência artificial “controlando cada centavo de dinheiro público”. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Flávio disse que vai investir em governança digital com inteligência artificial. “Desde a água que o governo compra até as grandes licitações, passando pelo controle das emendas parlamentares, pelas nomeações das pessoas que vão trabalhar no governo”, afirmou.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.