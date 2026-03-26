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‘Segundo turno é Flávio e Lula’, afirma Valdemar Costa Neto no JR Entrevista

Valdemar da Costa Neto afirma que se direita e centro se unirem, Flávio Bolsonaro ganha no 1º turno

Eleições|Do R7

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