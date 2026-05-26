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Comissão deve ser criada para combater uso ilegal de IA nas eleições

Universidades especializadas devem colaborar com soluções para a Justiça Eleitoral

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O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) anunciou a criação de uma comissão permanente para combater o uso ilegal de inteligência artificial nas eleições.

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