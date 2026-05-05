Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Eleições 2026: Prazo para regularizar pendências vai até 6 de maio

Eleitor pode acessar site do TSE ou procurar postos de atendimento presenciais

Hora News|Do R7

  • Google News

Os eleitores brasileiros têm até quarta (6) para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado e não serão permitidas alterações.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Justiça
  • eleicoes
  • tse-tribunal-superior-eleitoral
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.