Eleições 2026: Prazo para regularizar pendências vai até 6 de maio

Os eleitores brasileiros têm até quarta (6) para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado e não serão permitidas alterações.



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