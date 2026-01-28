Adega no fundo do mar: empresa chilena cria método inusitado para envelhecer vinhos Projeto é pioneiro no país; preço das garrafas ainda não é divulgado

Próximo de uma pequena ilha ao norte do Chile, uma gaiola permanece estática no fundo do mar, em meio a peixes e algas. Dentro dela, um grande segredo. Não se trata de um tesouro perdido há décadas, mas sim de várias garrafas de vinho chileno. A ideia veio de uma empresa local que passou a envelhecer a bebida em adegas subaquáticas. Por um ano inteiro, elas ficam ali, entre 10 a 20 metros abaixo do nível do mar e aproveitam as baixas temperaturas e pouca luminosidade.

Quando estão prontas para serem recolhidas, uma equipe de mergulhadores da região — que começou o projeto pioneiro — abre a arca e retira uma a uma as garrafas. Assim como um tesouro antigo, entretanto, o valor é inestimável. Tanto é que a vinícola ainda não divulga com facilidade os preços do produto.

