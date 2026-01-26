Ameaça de tarifas de 100% ao Canadá é ‘mais uma tentativa que não vai dar certo’, diz professor Donald Trump busca frear acordo do país vizinho com a China; veja análise

Em resposta ao acordo comercial que o Canadá tenta firmar com a China, os Estados Unidos anunciaram que vão impor tarifas de 100% às importações canadenses caso o plano se conclua. Segundo o secretário do tesouro norte-americano, o governo não pode permitir que o Canadá se torne uma porta de entrada pela qual os chineses inundem os Estados Unidos com produtos baratos. A relação entre os vizinhos têm se deteriorado ao longo das últimas semanas, especialmente após as declarações feitas por Donald Trump durante o Fórum Econômico Mundial.

Segundo a análise de Lier Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da UFF (Universidade Federal Fluminense), a tentativa norte-americana de frear a relação entre a China e o Canadá “é mais uma tentativa que não vai dar certo”, afirma durante o Conexão Record News desta segunda (26). Lier enxerga que as tarifas desmedidas impostas aos aliados estadunidenses desgastaram a imagem do país: “Elas mostram que os Estados Unidos já não reúnem mais as condições jurídico-políticas para serem a nação líder do mundo ocidental”.

‌



Por esse mesmo motivo que novos acordos comerciais têm se desenvolvido pelo mundo. Ele cita como exemplo a União Europeia, que recentemente firmou tratados com o Mercosul e a Índia. “Eles mostram a falta de confiança que os europeus passaram a ter em relação aos EUA, tanto em função das tarifas, quanto em função das ameaças de invasão do território da Groenlândia, pertencente à Dinamarca”. No fim da entrevista, o especialista conclui que, como o Canadá visa diminuir a dependência norte-americana, é possível haver uma parceria entre o país e membros do Mercosul no futuro.

