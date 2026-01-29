Americanos já veem María Corina Machado como segunda opção, diz especialista

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A líder opositora Marília Corina Machado questiona a confiabilidade da presidente interina Delcy Rodríguez durante encontro com Marco Rubio nos EUA.

Igor Lucena, doutor em relações internacionais, analisa a difícil situação de Delcy, que enfrenta pressões dos EUA e de aliados como China e Rússia.

Machado busca mostrar aos EUA que sua lealdade será inabalável caso se torne líder da Venezuela.

Possibilidade de Marília assumir o cargo é vista como uma opção viável em um futuro de transição política. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A principal líder opositora da Venezuela, María Corina Machado, foi recebida pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Durante a visita, a política questionou a confiabilidade da presidente interina do país, Delcy Rodríguez, e afirmou que ninguém tem fé na atual governante. Além disso, María declarou total confiança no governo Trump. Na análise de Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, a situação da presidente interina é uma das mais complicadas na política internacional.

“Apesar de a Delcy já ter dito que vai perseguir órgãos de Washington, se ela fizer isso será presa e levada para os Estados Unidos da mesma maneira que Maduro. Ela agora fica entre a cruz e a espada, pois precisa adotar os órgãos de Washington para garantir a própria sobrevivência e a do resto do regime”, afirmou o especialista em entrevista ao Conexão Record News desta quinta (29).

‌



Ao mesmo tempo, Delcy sofre fortes pressões vindas da China, Cuba, Irã e Rússia. Na opinião de Lucena, a tática de María Corina Machado é mostrar para os EUA que caso ela seja a líder, a lealdade aos norte-americanos será inabalável. O economista não descarta a possibilidade dela de fato assumir o cargo por meio de uma eleição legítima no futuro.

“Acho que María já é vista como uma segunda opção, que pode sim ser importante no tabuleiro, em um momento de transição e que será muito mais fácil para os EUA, caso ela consiga ter o poder na Venezuela”, conclui Lucena.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!