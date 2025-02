Ano Novo Lunar: entenda por que a comemoração chinesa é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (29) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Internacional|Do R7 29/01/2025 - 15h10 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Festival com lanternas celebra o ano novo lunar em Taiwan

O Ano Novo Lunar é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta-feira (29), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 03h48 de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Ano Novo Lular” foram: Amapá, Alagoas, Tocantins, Acre e Sergipe, respectivamente, aponta o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com o aumento repentino estão: “ano lunar jogo”, “ano novo lugar significado” e “o que é ano novo lunar”. Já entre os assuntos relacionados estão: “ano novo lunar feriado”, “ano novo assunto” e “ano novo chinês”, aponta a ferramenta. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo:

Ano Novo Lunar: conheça a comemoração chinesa que marca o início do Festival de Primavera

A China está se preparando para comemorar o Ano Novo Lunar, que marca o início do Festival de Primavera. A celebração, uma das mais importantes do país, será realizada nesta quarta-feira (29). As apresentações contêm rituais tradicionais, que misturam artes marciais e ópera, inspiradas em histórias antigas.

‌



No último fim de semana, a estação ferroviária de Xangai, a maior cidade do país, vivenciou intensa movimentação de passageiros. Este cenário é esperado durante os 40 dias de festividades. Em 2024, o Ministério dos Transportes da China registrou mais de 470 milhões de viagens internas nesse período. Tradicionalmente, o Festival da Primavera é considerado a maior migração humana do mundo. Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5