Armamento nuclear americano está atrasado em relação à Rússia por culpa de Obama, diz analista Acordo de congelamento nuclear entre EUA e Rússia expira em uma semana, para preocupação mundial

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Tratado New Start entre EUA e Rússia expira em uma semana, podendo iniciar nova corrida armamentista nuclear.

Especialista Ricardo Cabral aponta que EUA possuem mais de 5 mil ogivas, mas Rússia tem vantagem numérica e tecnológica.

Processo de atualização do arsenal nuclear dos EUA foi atrasado durante o governo Obama, segundo analista.

Proposta russa de congelamento de armas pode não ser aceita pelos EUA devido à necessidade de modernização do armamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Estaríamos à beira da maior corrida armamentista nuclear desde a Guerra Fria? Caso os Estados Unidos e a Rússia não renovem o tratado New Start, que expira semana que vem, a resposta pode ser que sim. O acordo foi criado em 2010 para impor limites na quantidade de ogivas existentes em ambas as potências, entretanto nenhum dos líderes atuais demonstrou interesse em renová-lo. Trump inclusive afirmou que “se o acordo expirar, ele expira”.

Já Putin propôs que os dois lados mantenham os limites atuais para mísseis e ogivas por mais um ano, para poder definir melhor os próximos passos.

‌



Políticos americanos argumentavam que Trump deveria rejeitar a oferta de Putin, permitindo que o Washington expanda o arsenal para compensar o rápido desenvolvimento nuclear da China, que teria em torno de 600 ogivas nucleares, segundo o especialista em segurança e estratégia internacional, Ricardo Cabral, entrevistado pelo Conexão Record News desta sexta (21).

“Os Estados Unidos têm um pouco mais de 5.000 e a Rússia tem quase 6.000. Especulou-se que uma das propostas dos russos seria incluir arsenais do Reino Unido e França para fazer um verdadeiro controle, mas eles desmentiram”, avalia Cabral sobre o poderio dos países. Na análise do entrevistado, não só a Rússia está na vantagem numérica como também possui uma eficiência tecnológica superior, com o uso dos modelos Oreshnik, Burevestnik e o torpedo Poseidon.

‌



Armas nucleares russas são mais numerosas e avançadas, avalia especialista ao compará-las com o repertório americano Reprodução/Record News

O especialista revela que Washington já deveria estar à altura das armas de Moscou, mas ocorreu uma mudança de planos: “Já estava programado que após o governo Bush — 2001 a 2009 —, ocorreria um programa de 30 anos para a atualização do sistema nuclear norte-americano, com novas bombas e novos mísseis [...]. O governo Obama atrasou todo esse processo”.

A falta de posicionamento vinda de Trump, na análise de Cabral, faria parte de um plano para compensar o atraso. “Então, a vantagem que os russos adquiriram praticamente força os americanos a não aceitar um congelamento de armas, mas incluir essas novas armas num novo tratado. E aí é que está a dificuldade, porque os russos não vão aceitar, pois eles se sentem ameaçados na Europa e utilizam essas armas para dissuadir e ameaçar inimigos”.

Search Box Busque no R7 Arsenal Estados Unidos Rússia Guerra China

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!