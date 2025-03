Arqueólogos encontram fortaleza de 5.000 anos que a natureza escondeu por séculos

Arqueólogos encontram fortaleza de 5.000 anos que a natureza escondeu por séculos Construção remonta ao período de transição entre o Neolítico e a Idade do Bronze Internacional|Do R7 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

Pesquisadores utilizaram drones para mapear a topografia do local Divulgação/Vasile Diaconu

Uma antiga fortaleza de aproximadamente 5.000 anos foi descoberta nas florestas do Condado de Neamț, na Romênia, graças ao uso da tecnologia LiDAR. O método, que emite pulsos de laser para mapear a topografia do terreno, permitiu que arqueólogos identificassem detalhes estruturais que, até então, estavam ocultos pela vegetação.

A descoberta foi anunciada pelo arqueólogo Vasile Diaconu, um dos pesquisadores envolvidos no estudo. “Graças às técnicas modernas e ao LiDAR, conseguimos obter uma visão precisa de uma fortificação que permaneceu escondida por séculos”, afirmou Diaconu em uma publicação. O uso dessa tecnologia permitiu a identificação de estruturas defensivas, como valas e montes de terra, que indicam um planejamento sofisticado para a época.

A fortaleza remonta ao período de transição entre o Neolítico e a Idade do Bronze e foi identificada por meio de métodos não invasivos. Pesquisadores utilizaram drones equipados com sensores LiDAR para mapear o local, revelando que a maioria das fortificações estavam estrategicamente posicionadas em áreas elevadas, com ampla visibilidade e reforços defensivos. “As medições indicam que algumas dessas valas possuíam centenas de metros de extensão, exigindo um enorme esforço humano para sua construção”, explicou Diaconu.

O estudo foi realizado por meio de uma parceria entre a Geocad Services, o Geo Edu Lab e o Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento para Física da Terra. Curiosamente, a colaboração nasceu de um reencontro entre professor e aluno.

Vlad Dulgheriu, ex-aluno de Diaconu e fundador da Geocad Services, demonstrou interesse pelo trabalho de seu antigo mestre e viabilizou a expedição.

“É gratificante ver um ex-aluno trilhar seu próprio caminho e, anos depois, contribuir para um projeto tão significativo”, disse Diaconu.

