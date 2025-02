Arqueólogos encontram construções romanas embaixo de edifício comercial em Londres O local, que será aberto ao público, lança luz sobre os primórdios da capital inglesa Internacional|Do R7 12/02/2025 - 20h44 (Atualizado em 12/02/2025 - 20h45 ) twitter

A descoberta ocorreu na 85 Gracechurch Street, onde um prédio de escritórios será demolido e reformado Reprodução/X - @MOLArchaeology

Uma descoberta sob o porão de um edifício comercial em Londres foi descrita como uma das mais importantes da história romana na cidade. Arqueólogos encontraram parte substancial da primeira basílica da cidade antiga, um edifício público de 2.000 anos onde decisões políticas e econômicas eram tomadas.

A escavação revelou trechos do muro de pedra que formavam a base da basílica, que teria cerca de dois andares e meio de altura. O local, que será aberto ao público, lança luz sobre os primórdios da cidade.

“Isso é muito significativo. Este é o coração da Londres romana”, afirmou Sophie Jackson, do Museu de Arqueologia de Londres (MOLA), à BBC News. “Este edifício nos contará muito sobre as origens de Londres, por que a cidade cresceu e por que foi escolhida como capital da Grã-Bretanha. É simplesmente incrível.”

A descoberta ocorreu na 85 Gracechurch Street, onde um prédio de escritórios será demolido e reformado. Investigações arqueológicas anteriores indicavam a localização aproximada da antiga basílica, e a equipe criou pequenos poços de teste para explorar o que estava sob o concreto. Na terceira tentativa, encontraram um enorme pedaço de alvenaria romana, surpreendentemente bem preservado.

O muro, feito de calcário, sustentava uma construção imponente. A basílica tinha aproximadamente 40 metros de comprimento, 20 metros de largura e 12 metros de altura.

A basílica fazia parte do fórum de Londínio, um centro social e comercial com um pátio do tamanho de um campo de futebol. “A basílica funcionava como a prefeitura da época, e em frente a ela havia uma grande praça de mercado cercada por lojas e escritórios”, disse Jackson. “Era o lugar onde negócios eram realizados, casos judiciais resolvidos e leis estabelecidas, não só para Londres, mas para toda a província.”

Construída por volta de 80 d.C., poucas décadas após a invasão romana, a primeira basílica e o fórum original foram utilizados por cerca de 20 anos antes de serem substituídos por um segundo fórum muito maior, refletindo o rápido crescimento da cidade.

A descoberta levou a Hertshten Properties, proprietária do edifício, a modificar seus planos. Os vestígios romanos serão totalmente escavados e integrados ao novo projeto, tornando-se acessíveis ao público.