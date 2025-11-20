Artista conhecido por banana colada na parede vende privada de ouro maciço por R$ 68 milhões Peça do artista italiano Maurizio Cattelan foi arrematada em leilão de Nova York

Um vaso sanitário feito inteiramente de ouro maciço foi vendido por mais de US$ 12 milhões durante um leilão realizado em Nova York. A peça é uma criação do renomado artista italiano Maurizio Cattelan, que também ficou conhecido por colar e vender uma banana na parede.

O valor da venda equivale a mais de R$ 68 milhões. No mesmo evento, outra obra chamou atenção: o retrato da figura histórica Elizabeth Lederer pintado pelo famoso artista Gustav Klimt. Esta pintura alcançou a impressionante marca de US$ 236 milhões no leilão, cerca de R$ 1,2 bilhão.

Este montante estabeleceu um novo recorde para obras modernas vendidas em eventos desse tipo. O sucesso das vendas reflete o interesse contínuo e crescente pela arte contemporânea e clássica entre colecionadores ao redor do mundo.