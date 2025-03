Assaltantes roubam centenas de bolsas de grife na Inglaterra, avaliadas em mais de R$ 7 milhões Criminosos especializados em roubos de luxo conhecidos como “turistas do crime” estão entre os suspeitos Internacional|Do R7 01/03/2025 - 14h53 (Atualizado em 01/03/2025 - 14h53 ) twitter

Mansão assaltada está localizada na área preferida por celebridades e estrelas do futebol inglês Reprodução/X - @earthescope

Uma gangue roubou mais de 100 bolsas de grife, avaliadas em pelo menos 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,4 milhões), em um assalto a uma casa de luxo em Alderley Edge, na Inglaterra. Entre os itens levados, estão modelos exclusivos da marca Hermès, como uma bolsa de piquenique Barenia Kelly avaliada em 48 mil libras (R$ 355 mil), um relógio Cartier de 30,8 mil libras (R$ 227 mil), além de joias valiosas.

A vítima, que não teve a identidade revelada, oferece uma recompensa de 10 mil libras (R$ 74 mil) por informações que levem à prisão dos responsáveis pelo crime.

A propriedade assaltada está localizada na área preferida por celebridades e estrelas do futebol inglês. Entre os moradores estão Erling Haaland, centroavante do Manchester City, e ex-moradores famosos como Wayne Rooney, David Beckham e Marcus Rashford, todos ídolos do Manchester United. O local também abriga magnatas dos negócios, como membros da família Kamani, dona da gigante da moda Boohoo.

A polícia de Cheshire informou que foi acionada na segunda-feira (17), mas acredita que o crime ocorreu uma semana antes. De acordo com um porta-voz da corporação, “entre 19h e 23h, os criminosos usaram uma escada para acessar a lateral da propriedade e entraram por uma claraboia”.

A detetive Laura Fox afirmou ao Daily Mail que as investigações seguem em andamento e pediu que qualquer pessoa que tenha presenciado o crime ou notado algo suspeito entre em contato com as autoridades. “O mesmo vale para quem tiver gravações de câmeras de segurança ou informações sobre o paradeiro dos itens roubados”, disse.

Casas de luxo na região se tornaram alvos frequentes de assaltantes. Em 27 de dezembro, a residência de Jack Grealish, jogador do Manchester City, foi invadida enquanto ele jogava uma partida. Sua namorada, Sasha Attwood, e familiares estavam no local e acionaram o alarme ao ouvirem barulhos estranhos. Os criminosos fugiram, mas conseguiram levar joias e relógios avaliados em 1 milhão de libras (R$ 7,4 milhões).

Para aumentar a segurança, moradores da área contam com serviços de empresas privadas, como a Stopfordian, que tem uma equipe de 20 agentes de resposta rápida e promete atender ocorrências em até quatro minutos.

A suspeita é de que algumas dessas quadrilhas sejam compostas por criminosos estrangeiros que viajam ao Reino Unido para cometer assaltos sofisticados e fogem antes que a polícia possa prendê-los. Esses “turistas do crime”, que incluem gangues da América do Sul, também atuam em Londres, Vale do Tâmisa, Surrey e outras regiões nobres do país.

Os criminosos grupos costumam estudar as casas, burlar sistemas de segurança e saber exatamente quais itens de luxo procurar. Em um caso registrado em Cheshire, duas mulheres chilenas foram presas após arrombarem uma mansão e levarem bolsas e joias de grife.

Francisca Santana, de 19 anos, alegou que foi ao Reino Unido para assistir à coroacão do rei Charles III, enquanto Rosa Dotes-Perez, de 33, é mãe de três filhos. Ambas roubaram itens avaliados em 15 mil libras (R$ 111 mil) e foram condenadas à prisão. Um terceiro participante, Jean Paul Pizarro, também chileno, foi preso por 20 meses e será deportado após cumprir a pena.

Segundo a polícia britânica, nos últimos três anos, 300 “turistas do crime” chilenos foram presos no Reino Unido.