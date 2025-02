Avião que caiu na Filadélfia, nos EUA, era ambulância aérea do México Ainda não há informações sobre vítimas; seis pessoas estavam a bordo da aeronave Internacional|Thays Martins, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 22h56 (Atualizado em 01/02/2025 - 00h02 ) twitter

Avião explodiu ao atingir o solo Redes sociais/ reprodução

O avião de pequeno porte que caiu na noite desta sexta-feira (31) na Filadélfia, nos Estados Unidos, era uma ambulância aérea do México. A informação foi confirmada pelo XE Médica, um serviço de emergência médico particular do país. Ainda não há informações sobre vítimas.

A aeronave era um Bombardier Learjet 55 operado pela Jet Rescue Air Ambulance e tinha acabado de decolar do Aeroporto Nordeste da Filadélfia. A aeronave caiu por volta das 18h30, no horário local.

“Lamentamos informar que o avião que caiu neste momento na Filadélfia é um Learjet 55, que é uma ambulância aérea mexicana com matrícula XA-UCI. Estamos aguardando o desenvolvimento das operações de resgate e mais informações para saber o estado da tripulação e possíveis vítimas no terreno”, disse XE Médica pelas redes sociais. A Jet Rescue Air Ambulance ainda não se pronunciou.

Segundo a FAA (Administração Federal de Aviação), seis pessoas estavam a bordo e o destino era o Aeroporto Nacional Springfield-Branson, no Missouri. A NTSB (National Transportation Safety Board) vai conduzir as investigações.

A queda provocou um incêndio em várias casas da região. O Escritório de Gerenciamento de Emergências da cidade de Filadélfia informou que a área entre a Cottman e Bustelton, no nordeste da Filadélfia, em frente ao Roosevelt Mall, está fechada e pediu para as pessoas evitarem a região.

A prefeita da Filadélfia, Cherelle L. Parker, pediu que as pessoas fiquem longe do local do acidente. “Nossas orações estão com as famílias, amigos, vizinhos e todos os afetados por esta tragédia. Várias residências e veículos também foram impactados.”

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse pelas redes sociais que colocou à disposição todos os recursos para ajudar na emergência. “Continuaremos a fornecer atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis”, disse.