$Trump: entenda o que é a criptomoeda lançada pelo presidente dos EUA Volta de Donald Trump à Casa Branca impulsiona mercado de criptomoedas Internacional|Do R7 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h00 )

A volta de Donald Trump à Casa Branca impulsionou o mercado de criptomoedas

Donald Trump lançou dias antes de ser empossado como presidente dos EUA a sua própria criptomoeda, a $Trump. Na véspera da posse, a criptomoeda alcançou a cotação de mais de US$ 73. No embalo, a equipe do republicano decidiu lançar a $Melania, em referência à primeira-dama Melania Trump.

A volta de Donald Trump à Casa Branca impulsionou o mercado de criptomoedas, com o presidente norte-americano afirmando que irá criar uma reserva de ativos digitais para o país.

Além das promessas, Trump assinou no último dia 23 um decreto que favorece o ambiente das criptomoedas nos EUA. O texto da medida afirma que “a indústria de ativos digitais desempenha um papel crucial na inovação e no desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, bem como na liderança internacional da nação”.

O que são criptomoedas?

Os criptoativos são moedas digitais que usam criptografia para garantir a realização de transações. Os ativos não dependem de bancos para verificar e confirmar transações.

É um sistema ponto a ponto que permite a qualquer pessoa enviar e receber pagamentos de qualquer lugar do mundo. Em vez do dinheiro físico transportado e trocado no mundo real, os pagamentos em criptomoeda existem unicamente como valores digitais em um banco de dados online que documenta as transações específicas.

A primeira criptomoeda foi o bitcoin, criado em 2009 e ainda hoje a mais conhecida e transacionada. Grande parte do interesse em criptomoedas é a negociação de mercado visando o lucro, com especuladores às vezes impulsionando os preços até as alturas.

Como se usa uma criptomoeda?

Quando foi lançado pela primeira vez, o bitcoin visava ser um meio para transações diárias, tornando possível comprar tudo, desde um café até um computador, ou mesmo itens de alto valor, como imóveis.

Isso ainda não se tornou realidade e, embora o número de instituições que aceitam criptomoedas esteja crescendo, transações de alto valor nessa moeda ainda são raras. Mesmo assim, é possível comprar uma grande variedade de produtos de sites de e-commerce usando a criptomoeda.

Ao contrário das moedas administradas por nações, o valor das moedas virtuais é impulsionado inteiramente pela oferta e demanda. Isso pode criar oscilações radicais que produzem ganhos ou perdas astronômicas para os investidores. E os investimentos em criptomoedas estão sujeitos a uma proteção muito menos regulatória do que os produtos financeiros tradicionais, como ações, títulos e fundos de participação.

O que o mercado diz sobre o $Trump?

O lançamento de Melania e Donald Trump no âmbito dos criptoativos não foi bem recebido por parte dos representantes do mercado. Isso porque as moedas lançadas pelo republicano são chamadas de “memecoins”, criptoativos que fazem alusão a pessoas ou cenas que viralizam na internet.

A principal diferença entre uma memecoin e uma criptomoeda tradicional está no propósito definido em seu white paper — o documento com o objetivo e o projeto da moeda. Enquanto criptomoedas como o bitcoin têm objetivos claros, as memecoins geralmente não possuem uma finalidade específica além do apelo comunitário e viral.

Por exemplo, o bitcoin foi criado como um dinheiro eletrônico e reserva de valor, enquanto as memecoins costumam surgir sem um propósito técnico ou econômico bem definido, muitas vezes apenas como uma brincadeira para apoiar figuras públicas.

Questionado sobre o desempenho da $Trump, o presidente dos EUA afirmou:

“Não sei muito sobre isso, exceto quando o lancei. Ouvi dizer que foi um grande sucesso. Não verifiquei”.

O republicano disse, ainda, que o valor atual do ativo é pequeno comparado ao tamanho de outros projetos no setor de tecnologia.