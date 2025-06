Bebê morre após ser esquecido por horas em carro quente pelo pai, que parou em bar para beber Caso ocorreu na Flórida (EUA); homem vai responder na justiça por homicídio culposo e negligência Internacional|Do R7 20/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h43 ) twitter

Scott Allen Gardner é preso por esquecer filho de 18 meses no carro Reprodução/Facebook /Volusia Sheriff's Office

Um homem de 33 anos foi preso pela polícia da Flórida (EUA) sob suspeita de ser responsável pela morte do próprio filho, um bebê de apenas 18 meses.

Segundo as autoridades, Scott Allen Gardner deixou a criança sozinha dentro de um veículo quente por mais de três horas enquanto se dirigia para cortar o cabelo. O homem ainda consumiu bebidas alcoólicas em um bar antes de se preocupar com o filho.

O caso ocorreu na tarde do 6 de junho, em Ormond Beach. As equipes da Delegacia do Condado de Volusia e da Polícia de Ormond Beach informaram que o corpo do menino, identificado como Sebastian, atingiu a temperatura estimada de aproximadamente 44°C, conforme avaliação dos profissionais médicos.

Durante as investigações, Gardner teria apresentado diversas versões falsas sobre os acontecimentos daquele dia, o que agravou sua situação diante das autoridades. O mesmo policial que tentou reanimar Sebastian foi o responsável por prender o pai no momento em que ele foi encontrado na casa de sua mãe.

Scott Allen Gardner foi formalmente acusado de homicídio culposo agravado e negligência infantil que resultou em grave dano corporal. A polícia ressaltou que a investigação ainda está em andamento e deve divulgar mais informações em breve.

