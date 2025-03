‘Se eu cair, eu não levanto’, diz mãe de bebê morto após ser esquecido em carro por dona de creche

“É o perdão que está me fazendo vencer”, afirma Giselle Faustino, mãe de Salomão Rodrigues Faustino, que morreu aos 2 anos após ser esquecido no carro pela dona da creche que frequentava em Nerópolis, região metropolitana de Goiânia (GO). Em entrevista ao Record News Investigação de domingo (16), ela e Vilmar Faustino, o pai da criança, falaram sobre a dor da perda.



A mãe de Salomão relata que se comunicava frequentemente com Flaviane Lima Souza para saber notícias do filho. “Todos os dias eu infernizava ela, pedindo foto, pedindo vídeo, como meu filho estava, todo dia. E nesse dia eu não perguntei nada”, lamenta.



Em 18 de fevereiro, dia do ocorrido, Flaviane, que também era responsável pelo transporte do menino até a escola, estava apressada para chegar ao local e atender pais de novos alunos. O garoto ficou no banco traseiro do carro por quase quatro horas. O calor intenso no interior do veículo provocou aumento da temperatura corporal acima dos 40°C e levou à morte da criança por intermação.



Cumprindo prisão domiciliar por homicídio culposo , quando não há intenção de matar, a dona da creche teve a oportunidade de pedir perdão para a família da criança por mensagem. “Não tem um dia que eu não troque meu bebê, que eu não faça a mama para ele, que eu não lembre o quanto a mãezinha dele está sofrendo”, declara.