Adolescente é hospitalizado em estado grave após ser atingido por raio em Nova York, nos EUA

Um adolescente foi atingido por um raio na quinta-feira (19), enquanto buscava abrigo sob uma árvore no Central Park, em Nova York , nos Estados Unidos. O jovem foi levado ao hospital com ferimentos no pescoço, e seu estado de saúde é grave. O Serviço Nacional de Meteorologia do país alertou que árvores podem atrair descargas elétricas e funcionar como condutores, aumentando o risco de acidentes durante tempestades.