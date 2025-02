Brics amplia diálogo global e reafirma compromisso com o multilateralismo Bloco conclui primeira reunião com debates sobre inteligência artificial e crise climática Internacional|Do R7 14/02/2025 - 10h18 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h18 ) twitter

Brics amplia diálogo global e reafirma compromisso com o multilateralismo REPRODUÇÃO/RECORD NEWS/11.02.2025

Nesta quinta-feira (13), o Brasil finalizou a primeira reunião do Brics, bloco que reúne algumas das economias emergentes mais influentes do mundo. O encontro virtual abordou temas cruciais para o futuro do grupo, incluindo o impacto da inteligência artificial e a crise climática no mercado de trabalho.

Após a reunião, o bloco divulgou um comunicado reforçando seu compromisso com o multilateralismo e a busca por soluções conjuntas para os desafios globais. O texto ressalta a importância da cooperação internacional e destaca o papel do Brics como um espaço fundamental para a negociação diplomática e a resolução de conflitos.

“O recurso insensato ao unilateralismo e a ascensão do extremismo em várias partes do mundo ameaçam a estabilidade global e aprofundam as desigualdades que penalizam as populações mais vulneráveis em diferentes partes do planeta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem destacado o potencial do Brics como espaço para construção das soluções de que o mundo tanto precisa. Mais do que nunca, a capacidade coletiva de negociar e superar conflitos por meio da diplomacia se mostra crucial”, afirma o comunicado oficial.

O Brics, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ampliou recentemente sua abrangência ao incluir Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Arábia Saudita. O grupo atua como uma plataforma para fortalecer a cooperação econômica e política entre nações emergentes, promovendo iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à estabilidade global.

Ao longo do ano, representantes dos governos dos países-membros participam de cerca de 150 reuniões para discutir diversos temas de interesse comum.

A Cúpula do Brics, momento em que os chefes de Estado se encontram pessoalmente para assinar acordos e definir estratégias conjuntas, é considerada um dos marcos da agenda diplomática global.

Para Maíra Lacerda, chefe da assessoria de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho, a relevância do Brics no cenário mundial é inegável.

“O presidente Lula sempre entendeu que o Brics é um agrupamento de países muito importante. Todo esse barulho e os comentários feitos a respeito do bloco validam sua importância. Se não se tratasse de um grupo com relevância política e econômica, ninguém estaria falando sobre ele”, afirmou.